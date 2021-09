CorSport: Adl in pressing sull’Uefa per il nulla osta a Osimhen e Ospina, c’è un cauto ottimismo

C’è una concreta possibilità di riuscire a sbloccare passaporti e green pass per la partita di Europa League contro il Leicester

Il Corriere dello Sport scrive che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta facendo pressione all’Uefa per ottenere il nulla osta per la partenza di Osimhen e Ospina per Leicester, in vista della partita di Europa League di giovedì. Filtra un cauto ottimismo.

“Ospina e Osimhen, reduci da trasferte in ‘zone rosse’, rischiano di starsene a casa, ma la diplomazia internazionale è al lavoro e De Laurentiis ha parlato al telefono con l’Uefa, ha interpellato ripetutamente Giorgio Marchetti, sa che c’è un ‘cauto ottimismo’ e quindi una concreta possibilità di sbloccare passaporti e green pass, altrimenti da custodire in un cassetto”.