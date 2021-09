De Laurentiis: «Avremmo potuto vincere 2-0, ringrazio Spalletti perché ha quadrato la squadra»

Ai microfoni di Dazn, nel post partita di Napoli-Juventus, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

La sua foto del campionato?

«E’ tutto da vedere, perché combattiamo contro il Covid, contro le istituzioni nazionali e contro quelle del calcio. Ho sempre detto che non si possono fare più di un tot di partite l’anno. Mi fa piacere andare a giocare contro il Leicester, che ha vinto uno scudetto e gioca molto bene, il campionato inglese è un gioco da cui gli italiani dovrebbero apprendere tanto. Oggi però c’è stato un gioco molto inglese, dove l’arbitro è intervenuto poco e bene, speriamo che adesso Boris Johnson ci accetti in Inghilterra, perché fare una partita senza portiere diventerebbe assurdo. Ho parlato a lungo con Marchetti che mi ha detto di aver girato il nostro messaggio alla Uefa al governo inglese, insieme a quello di tanti altri club, vediamo cosa ne verrà fuori. Per fortuna l’Europa League gioca giovedì. E’ chiaro che si dovrebbe fare un discorso equiparato per tutti, ma ognuno gioca la propria partita, abbiamo più giorni a disposizione rispetto alla Champions».

Bisogna saper gestire bene questo entusiasmo in una città come Napoli?

«Gli entusiasmi si devono avere e condividere in qualsiasi tipo di attività si faccia, altrimenti la vita sarebbe triste, ovviamente ho scelto Spalletti perché è un uomo molto ordinato e diligente, non impositivo, che gestisce le cose con fermezza, come piace a me. Finora non bo nulla da eccepire, con lui si può parlare, non si offende per qualsiasi chiarimento gli si chieda, perché non ha fantasmi nel suo ego, dorme tranquillo la notte, è felice e appagato come molti altri purtroppo non sono, peggio per loro».