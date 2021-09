Corriere: solo con Spalletti Dzeko superò i 16 gol in campionato, Inzaghi pensa alla coppia Lautaro-Correa

Il bosniaco è stato il migliore acquisto possibile con i soldi a disposizione, ma l’Inter ha bisogno di concretezza sotto porta e il tecnico cerca un piano di riserva

La sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid, come già accaduto con la Sampdoria, ha scoperchiato le carenze dei nerazzurri in attacco. La squadra ha giocato una buona partita ma non è riuscita a concretizzare le occasioni avute in campo. Così Inzaghi pensa a dei correttivi, scrive il Corriere della Sera.

“Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite non fanno suonare allarmi, giusto però iniziare a pensare a qualche correttivo davanti. Dzeko non è mai stato un bomber, nelle ultime dieci stagioni ha segnato più di 16 gol in campionato solo una volta: nel 2016-17 arrivò a 29 con la Roma di Spalletti. A 35 anni è impossibile per il bosniaco giocare tutte le partite della stagione, sabato contro il Bologna potrebbe lasciare spazio alla coppia Lautaro-Correa. Inzaghi ci sta pensando, la possibilità è concreta. L’Inter deve essere più cinica sotto porta”.

Dzeko non è paragonabile a Lukaku.

“Dzeko è il regista d’attacco non il finalizzatore. Parte lontano dalla porta, sta più a contatto con il centrocampo, gestisce il pallone e le ripartenze. Ingiusto paragonarlo a Lukaku, i due hanno caratteristiche e prezzi differenti: si è fatto il possibile con il poco a disposizione da investire e con le incombenze finanziarie da rispettare. Inzaghi però cerca un piano di riserva. È il primo a sapere di non poter contare sul bosniaco per tutte le partite, circa 50 in una stagione: per quanto integro il numero 9 ha comunque una carta d’identità pesante”.