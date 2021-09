Chiesa è mezza Juventus, un suo gol batte il Chelsea 1-0. Tracollo Barcellona

Ancora una volta decisivo: segna dopo 11 secondi della ripresa. Il Barça travolto 3-0 dal Benfica. Koeman sempre più a rischio. Ronaldo regala allo United il gol vittoria contro il Villarreal

Chiesa è mezza Juventus. Federico Chiesa è il fuoriclasse dei bianconeri, il calciatore in grado di fare la differenza. Con i suoi scatti, spaccando la difesa avversaria. Anche segnando il gol decisivo. Come accaduto questa sera contro il Chelsea nella seconda giornata dei gironi di Champions. La formazione di Allegri ha battuto i campioni d’Europa grazie a un gol di Chiesa dopo undici secondi della ripresa. Il Chelsea non ha avuto una propria reazione, Lukaku ha sprecato l’unica occasione della serata. Adesso la Juve comanda il girone a punteggio pieno.

La vera notizia della serata è il tracollo del Barcellona a Lisbona contro il Benfica. Un altro 3-0 dopo quello incassato al Camp Nou dal Bayern. Ha anche finito in dieci uomini. Per il Barça si fa dura la strada per il passaggio del turno. È ultimo nel girone. Ed è difficile ipotizzare che Koeman possa rimanere sulla panchina blaugrana. Il Bayern invece vince 5-0 con la Dinamo Kiev.

Gli altri spagnoli del Villarreal, vincitrici della Europa League, sono stati sconfitti all’ultimo minuto 2-1 a Old Trafford. Decisivo un gol di Cristiano Ronaldo. Il girone è guidato dall’Atalanta con 4 punti.