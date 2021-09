Chi ha giocato in Sudamerica, non può rientrare per la Premier

Sono in Croazia a rispettare la quarantena: in tre del Tottenham, due dell’Aston Villa. Varrà anche per Koulibaly, Rrahmani, Ospina e Osimhen giovedì a Leicester?

La Premier League ha vinto su tutta la linea. Ha vinto una battaglia politica che sembrava impensabile fino a poco tempo fa. I club non hanno inviato i loro calciatori nelle Nazionali impegnate nelle zone rosse e oggi potranno schierarli tranquillamente. Il paradosso è che quei giocatori che hanno normalmente risposto alla convocazioni delle Nazionali, invece dovranno saltare la Premier per rispettare la quarantena prevsita. Come ricorda il Guardian:

Il trio del Tottenham Giovani Lo Celso, Cristian Romero e Davinson Sánchez, così come Emi Martínez e Emi Buendía dell’Aston Villa, sono volati in Sud America per le partite e sono ancora indisponibili. Tutti e cinque i giocatori si stanno attualmente allenando in Croazia durante il loro periodo di quarantena di 10 giorni, dopo di che torneranno in Inghilterra.

A questo punto, in mancanza di una deroga governativa, potrebbe valere anche per i quattro del Napoli che dovrebbero giocare giovedì in Europa League contro il Leicester: Koulibaly, Rrahmani, Ospina e Osimhen.