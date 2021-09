Bakayoko sui cori razzisti dei laziali: «Kessie ed io siamo orgogliosi del colore della nostra pelle»

Con un post su Instagram, il centrocampista del Milan, Bakayoko, risponde ai cori razzisti intonati ieri dai tifosi della Lazio a San Siro. Orgogliosi del colore della nostra pelle, scrive, riferendosi anche a Kessie.

“Grazie per la calorosa accoglienza rossonera… ️Sono purtroppo infortunato per il mio debutto ma la cosa più importanti sono i 3 punti della squadra. E ad alcuni tifosi laziali e ai loro cori razzisti verso di me e mio fratello Kessie: siamo forti e orgogliosi del nostro colore della pelle. Ho fiducia nel nostro club per identificarli”.