Milan-Lazio, cori razzisti degli ultras biancocelesti: «questa banana è per Bakayoko»

Lo riferisce MilanLive. Sarebbe accaduto al momento dell’entrata in campo del centrocampista in sostituzione di Kessie

Secondo quanto riporta MilanLive, durante Milan-Lazio dal settore riservato ai laziali si sarebbero alzati cori razzisti contro Bakayoko. Il centrocampista del Milan è entrato in campo dopo un quarto d’ora dall’inizio del secondo tempo, in sostituzione di Franck Kessie. I tifosi laziali, a quel punto, avrebbero intonato il coro “Questa banana è per Bakayoko“.

Il portale rossonero scrive che i cori sono stati sentiti molto chiaramente sia allo stadio che in tv.