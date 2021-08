Sky: Inter pronta a prendere Insigne se De Laurentiis apre allo sconto

I nerazzurri sarebbero interessati al capitano del Napoli, ma non tanto da arrivare ai 30 milioni che chiede il presidente

Lorenzo Insigne è il grande punto interrogativo della stagione per il Napoli di Spalletti. Il contratto del capitano è in scadenza a giugno 2022 e nulla è ancora stato fatto per il rinnovo. Il club ha già fatto sapere al calciatore che se non rinnova è sul mercato, ma al momento non sono arrivate offerte.

Secondo quanto riporta questo pomeriggio Sky Sport l’Inter continua a pensare anche a Lorenzo Insigne per il suo attacco a patto che Aurelio De Laurentiis cali le sue pretese: 30 milioni di euro sono considerati troppi dal sodalizio meneghino.