Sky: Anguissa al Napoli, il Fulham accetta il prestito con diritto di riscatto. Oggi visite mediche

Lo annuncia su Twitter Gianluca Di Marzio. Chiusa l’operazione per il centrocampista 25enne della Nazionale camerunese

Sembra essere andata a buon fine l’operazione di mercato del Napoli per accaparrarsi Anguissa, del Fulham. Questa mattina il Corriere dello Sport scriveva del prestito last minute cui stava pensando il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Anguissa ha 25 anni e gioca nella Nazionale camerunese. Poco fa, su Twitter, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha dato l’affare per concluso. Il Fulham ha accettato la formula del prestito con diritto di riscatto proposta dal club di De Laurentiis. Tra poco le visite mediche.