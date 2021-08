Milano Finanza: l’Agcom sorveglia Dazn, il banco di prova saranno Napoli-Juve e Milan-Lazio

Sono diminuiti i problemi di visione rispetto alla prima giornata ma l’Autorità per le comunicazioni ha in programma nuovi tavoli di valutazione

L’Agcom tiene sotto controllo l’andamento di Dazn in termini di fruizione e visione delle partite per i suoi abbonati. Ieri c’è stato un tavolo e i problemi riscontrati nella prima giornata sembrano nettamente diminuiti. Milano Finanza scrive:

“Di questo miglioramento, collegato al potenziamento della rete di server Dazn Hedge (consente agli operatori tlc di incrementare il traffico sulla propria rete) ne ha preso atto l’Agcom durante la riunione andata in scena ieri pomeriggio. Un cambio di passo che ancora non basta ma che è stato valutato positivamente da Vodafone, Fastweb e Wind 3”.

Nelle prossime settimane saranno organizzati altri tavoli per valutare l’evoluzione del servizio. Ma il vero banco di prova sarà la terza giornata.

“La terza giornata, che vede in programma i big match Napoli-Juventus e Milan-Lazio sarà il vero banco di prova per l’Ott, al momento accreditato di una base utenti inferiore al milione di abbonati e per il gruppo tlc che ha 1,5 milioni di clienti”.