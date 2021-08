La notizia di un noto giornalista spagnolo rimbalza su Radio Marca e poi in Inghilterra. Saranno dieci giorni intensi, Florentino prepara la mega offerta per il Psg

“Mbappé ha comprato casa a Madrid”. Anche in Spagna il mercato immobiliare fa notizia, è barometro del calciomercato così come l’iscrizione a scuola dei figli. Radio Marca rilancia la notizia del giornalista Pipi Estrada. Da qui al 31 agosto saranno giorni caldi. Oggi la Gazzetta ha scritto che Mbappé ha comunicato al Psg l’intenzione di non voler rinnovare col Psg, come era peraltro nei patti tra il calciatore e il club, e ha chiesto di andar via subito. Mbappé è in scadenza di contratto ma quando si tratta di fuoriclasse i soldi escono e il Real è pronto a una mega-offerta. Al momento si parla di 120 milioni di euro, non male per un calciatore in scadenza.

🚨 Informa @PipiEstrada1 👀 “La familia de @KMbappe se ha comprado una casa en La Moraleja” 🔊 Lo cuenta, en #ADiario pic.twitter.com/OK1ERoOO7A — Radio MARCA (@RadioMARCA) August 19, 2021

Il Mirror ha ripreso il rumors madrileno. Mbappé avrebbe acquistato casa a La Moraleja nella zona nord della capitale spagnola. Florentino Perez è pronto alla grande offerta, intanto sta provando a raggranellare denaro: sta vendendo Odegaard all’Arsenal.