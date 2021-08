Gazzetta: Terremoto Mbappé, il francese ha chiesto al Psg di andar via subito (al Real Madrid)

Ha rovinato il clima di euforia del club. Per un giornalista del Times ci sarebbe un tacito accordo che gli permetterebbe di andar via subito

La perfezione non esiste. Nemmeno quando prendi Messi e lo metti accanto a Neymar, quando hai un secondo portiere che si chiama Donnarumma e hai preso in ordine sparso Sergio Ramos, Hakimi e persino Wijnaldum. La perfezione non esiste e forse nemmeno la felicità.

A rovinare l’umore di Al Khelaifi e del Psg ci ha pensato Kylian Mbappé, come riporta la Gazzetta:

la pensa diversamente Kylian Mbappé, pronto ad abbracciare una nuova esperienza, di carriera e di vita. Destinazione, Real Madrid. Lunedì, il campione del mondo ha formalizzato al presidente Nasser Al Khelaifi la richiesta di essere ceduto. Già quest’estate. Oppure se ne andrà a fine stagione, magari a zero euro. In pratica, Mbappé non rinnova il contratto in scadenza 2022. (…) Insomma, un terremoto, nonostante l’euforia per l’arrivo di Messi.

Dalla Spagna arriva anche la voce che Mbappé avrebbe acquistato casa nella zona nord di Madrid.

La Gazzetta aggiunge:

La determinazione del ventiduenne ha scosso il club, anche perché, secondo un giornalista britannico del «Times» Mbappé avrebbe ricordato ad Al Khelaifi l’accordo tacito al momento della firma nel 2017 che gli permetterebbe di andarsene subito. Tale indiscrezione non trova riscontro.

Mbappé è stato fischiato dai tifosi prima della partita vinta in casa contro lo Strasburgo.