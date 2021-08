L’Equipe: “Hakimi galattico, c’è un abisso tra lui e Florenzi”

Il quotidiano in solluchero per l’ex interista del Psg: «Mai il Psg aveva avuto un terzino destro così, capace di animare da solo la fase offensiva»

I giornali stranieri sono meravigliosi, non le mandano a dire. Addio buonismi che irritano persino Ilaria D’Amico – pulpito, predica, com’era? – figuriamoci noi. Non fa eccezione L’Equipe che definisce galattico Hakimi dopo la prestazione di ieri sera contro il pur modesto Brest battuto 4-2. E fa il paragona con Florenzi, imbarazzante per Florenzi.

Arrivato da un mese e mezzo, Ashraf Hakimi è già diventato uno dei protagonisti dello spogliatoio del Psg. (…) Se continua a esibirsi a questi livelli, l’ex difensore dell’Inter, acquistato per 60 milioni di euro, diventerà presto uno dei beniamini dei tifosi. Mai nella sua storia il Psg aveva un terzino destro di questo livello. Sì, Meunier, Van der Wiel, Aurier, Jallet hanno offerto ottime prestazioni ma mai fino al punto di trasformare da soli la fase offensiva. È quel che avviene oggi. Tra l’attività della fascia destra dello scorso anno – c’era Alessandro Florenzi – e quella osservata di queste prime settimane, non c’è una lacuna, c’è un abisso.