Ilaria D’Amico: «Troppo buonismo nelle trasmissioni calcistiche, mi annoia»

L’ex volto di Sky alla Gazzetta: «Un tempo non era richiesto. Ora l’approccio verso gli intervistati è più morbido. Tante donne in tv, bene ma non siano quote rosa»

Ilaria D’Amico. Riparte il campionato e ripartono le trasmissioni in tv, anche se divise per più piattaforme. La Gazzetta intervista lei che per molti anni è stato il volto calcistico di Sky. Attualmente è a riposo, ha appena concluso il suo anno sabbatico. Parla del calcio in tv e dice che c’è troppo buonismo nelle trasmissioni calcistiche.

«Mi sembra ci sia un buonismo generalizzato che personalmente mi annoia. Un tempo non era richiesto, anzi, ora invece l’approccio anche verso gli intervistati è più morbido. Allo stesso tempo però trovo insopportabile chi vuole per forza essere fastidioso e fare polemica: quando c’è da rendere merito si fa, così come quando c’è da andare giù duri, no?».

Delle tante donne in tv dice:

«L’importante è che non sia una scelta motivata da una moda o dal politicamente corretto. Io non ne ho mai fatto una questione di genere e non credo ci sia bisogno delle quote rosa. Se ci sono professioniste brave allora è giusto che abbiano spazio, altrimenti non è un premio per le donne, anzi».