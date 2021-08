Il Telegraph: «Un ritorno di Ronaldo in Premier sarebbe disastroso per il rinnovamento del calcio»

“E’ ovvio che Ronaldo non veda l’ora di andare il City, ma perché il City dovrebbe provare lo stessa eccitazione?”

“C’è la possibilità che Ronaldo ritorni a Manchester, al City. Naturalmente Ronaldo non vede l’ora. Chi non lo farebbe? La domanda è se il City debba provare lo stesso sentimento…”.

Il Telegraph aggiunge ad un primo editoriale col quale già poneva forti dubbi sulla giustezza della mossa di mercato del City un secondo nel quale va dritto al punto, generalizzando: “Il suo ritorno in Premier sarebbe un disastro per l’eterno processo di rinnovamento del calcio”.

E’ una manna per il suo procuratore, scrive il Telegraph: “il suo cliente più commerciabile entra nella sua fase di supernova”.

“Forse Ronaldo può essere protagonista di una reinvenzione: lui e la sua nemesi Lionel Messi potrebbero ridefinire ciò che è possibile per i calciatori in età avanzata, come ha fatto Tom Brady nella NFL. Un tour d’addio in Inghilterra potrebbe attirare più tifosi allo stadio”.

Tutto pare remare in direzione contraria alla logica:

“Ronaldo ora ha bisogno di una squadra costruitagli intorno, come un albero protetto che fa naufragare i tuoi piani per un nuovo ufficio in giardino. A volte la Juventus ha giocato meglio senza di lui, con Dybala al centro di tutto. Se il City cerca di sostituire Harry Kane, non è il suo uomo”.