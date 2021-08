Il Napoli rovina la festa del Wisla: 2-1 con gol di Politano e Machach

Discreta amichevole degli uomini di Spalletti che nella ripresa rimontano il gol incassato per errore di Rrahmani. Confermata la tendenza della squadra a creare gioco

Il Napoli rovina la festa del Wisla che ha chiamato la società partenopea per festeggiare i 115 anni di storia. Si è giocato a Cracovia. Il Napoli, andato sotto dopo pochissimi minuti, ha poi recuperato nella ripresa con Politano e Machach che già aveva segnato al Bayern. Nel primo tempo, Politano ha sbagliato un rigore. Buona la prestazione della squadra di Spalletti che ha mostrato la sua anima volta alla costruzione del gioco.

Il Napoli ha disputato un discreto match, in continuità con quella vinto 3-0 all’Allianz contro il Bayern Monaco. Il Wisla Cracovia ha già cominciato il campionato polacco, allo stesso tempo va ricordato che lo scorso anno si è classificata tredicesima su sedici squadre.

Spalletti ha schierato la seguente formazione titolare: Ospina, Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Elmas, Politano, Zielinski, Zedadka, Machach.

È sempre stato il Napoli ad avere le redini del gioco. È andato sotto dopo pochissimi minuti per un errore di Rrahmani nella ormai famigerata costruzione dal basso. La squadra di Spalletti ha cominciato a dettare i ritmi. Ha conquistato un calcio di rigore con Elmas ma Politano ha sbagliato. È stato lo stesso Politano, con la sua classica azione, a pareggiare a metà ripresa: si è accentrato e ha sferrato il suo sinistro. Poi, nel finale di partita, il 2-1 di Machach su azione personale. Nel finale spazio anche per il giovane portiere polacco Idasiak. È stata una sgambata e nulla più, una faticaccia visto che si rientra subito e poi si partirà per Castel di Sangro dove ci sarà Osimhen assente in Polonia.