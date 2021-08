Il Giornale: non fare mercato può essere un vantaggio, guardate il Napoli

Il Giornale analizza il calciomercato delle italiane e scrive anche del Napoli.

Chi invece finora è rimasto immobile è il Napoli: zero acquisti, il rinnovo di Insigne in alto mare, ma tutto sommato a Spalletti potrebbe pure andar bene così. Senza cessioni dei big (Koulibaly e Ruiz in bilico) la squadra azzurra ha tutte le carte per dire la sua anche in chiave scudetto. Per una volta non fare mercato potrebbe rivelarsi un vantaggio…