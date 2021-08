Corsport: il dopo Insigne è cominciato due anni fa, con Lozano. Non è detto che sarebbe sostituito

“Insigne e il Napoli non sono mai stati (seriamente) così lontani. Senza di lui, Spalletti in attacco avrebbe Osimhen Lozano Mertens Politano Ounas”

Insigne e il Napoli, Scrive il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano che

Insigne e il Napoli non sono mai stati (seriamente) così lontani, separati in casa a dieci mesi da un congedo che ognuno vorrebbe evitare ma che rischia di diventare inevitabile.

Il Corsport giustamente ricorda che il dopo Insigne è cominciato due anni fa e che non a caso venne acquistato Lozano.

Il dopo-Insigne, sotto traccia ma neanche tanto, era cominciato due anni fa, quando in quell’atmosfera non più magica, dopo che l’idillio aveva cominciato a vacillare, Mino Raiola, all’epoca manager dello scugnizzo, fu convocato a Napoli per sanare controversie umorali poi riemerse. La cessione di Insigne venne in qualche modo prevista, anticipandola con l’acquisto (quaranta milioni di euro, più otto di commissioni) di Hirving Lozano.