Come conseguenza di questa situazione, Messi. non rimarrà a Barcellona. Entrambi le parti si rammaricano profondamente che i desideri sia del club sia del giocatore non possano essere esauditi.

Il Barcellona esprime la propria gratitudine al calciatore per il contributo dato alla crescita del club e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale.