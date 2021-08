Marca: quasi impossibile il rinnovo tra Messi e il Barcellona

Il club e il giocatore più lontani che mai. L’agente di Messi: «È una bugia» . Per il Daily Mail, Messi non è contento del rinnovo proposto né della qualità della rosa.

La notizia è un’esclusiva di Marca: il rinnovo di Messi col Barcellona è quasi impossibile, il club sta studiando come comunicarlo.

L’edizione on line del quotidiano sportivo (vicino al Real) lancia la bomba. Marca scrive che

le trattative hanno raggiunto un punto di non ritorno. L’argentino è, in questo momento, più lontano che mai dal rinnovo con il Barcellona.Il presidente Laporta ne è consapevole. Oggi, prosegue Marca, c’è stato un pranzo tra il club e i rappresentanti del giocatore che non ha sortito gli effetti sperati. Secondo il Daily Mail, Messi non è contento del taglio proposto al suo ingaggio né della qualità della rosa.

Marca scrive che quando la notizia diventerà ufficiale, cambierà radicalmente la situazione del Barcellona. Per il quotidiano, senza il rinnovo di Messi, sarebbe un gioco da ragazzi per il Barça rientrare nel tetto salariale previsto dalla Liga.

Su Twitter l’agente di Messi definisce una menzogna l’articolo di Marca.