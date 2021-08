I prezzi dei biglietti in Serie A: dai 14 euro di Napoli-Venezia ai 60 per la curva di Udinese-Juve

Quanto costa il ritorno allo stadio. Dipende dall’avversario. Napoli-Venezia la più economica, la prossima sarà Napoli-Juventus

Si riparte. Sabato prossimo, alle 18.30, riparte il campionato. E c’è grande eccitazione per il ritorno allo stadio dei tifosi, soltanto per quelli muniti di green pass e con la disposizione a scacchiera.

Quanto costa tornare allo stadio? Ovviamente i prezzi dipendono dalla partita. Udinese-Juventus, ad esempio, ha senz’altro vinto la competizione per l’evento più caro. Le curve costano 60 euro, 48 per gli abbonati. Il Napoli è il club che ha i prezzi più bassi per i settori popolari: una curva costa 14 euro ma il Venezia è una neopromossa, la successiva partita casalinga sarà contro la Juventus e sarà un test più probante. Costa 30 euro la curva di Roma-Fiorentina, 20 per chi l’anno scorso era abbonato al club giallorosso. Bassi anche i prezzi di Inter-Genoa: 18 euro per il terzo anello. 20 euro costa la curva di Torino-Atalanta. I popolari di Sampdoria-Milan costano 20 euro per gli abbonati e 25 per i non abbonati.

NAPOLI-VENEZIA

ROMA-FIORENTINA

INTER-GENOA

TORINO-ATALANTA

UDINESE-JUVENTUS

SAMPDORIA-MILAN