Gazzetta: nel Napoli i falsi nueve passano a due, Lozano più Insigne

Per la trasferta col Genoa sta maturando la convinzione di partire con Insigne centravanti e Lozano pronto a scambiarsi di posizione. Come nel secondo gol al Venezia

I falsi nueve passano a due. Sarebbero tre, ma Mertens è infortunato. La Gazzetta oggi fa il punto sulla formazione che scenderà in campo contro il Genoa. Come sappiamo non ci sarà Osimhen squalificato. Maurizio Nicita sottolinea la duttilità di Spalletti e ricorda giustamente che fu lui a trasformare Totti in falso nueve.

Sta maturando la convinzione di poter partire con Lorenzo Insigne centravanti, ruolo ricoperto quasi per l’intera gara con il Venezia, e Hirving Lozano pronto a scambiarsi di posizione. Il messicano ha anche giocato centravanti. (…) Del resto se andate a guardare l’azione del raddoppio degli azzurri domenica scorsa (con Elmas) vedrete che il movimento di Lozano è da centravanti, partendo nell’occasione da destra, pronto a crear spazio per l’inserimento del centrocampista.

Insigne centravanti e anche Lozano centravanti. Come quell’allenatore che passò per Napoli e che ora allena una squadretta che si prepara ad accogliere Mbappé. Da Insigne a Mbappé, che brutta caduta.