Gazzetta: Mbappé infastidito dall’arrivo di Messi al Psg

Lunedì parlerà del suo futuro, è probabile che dica di voler andar via. Si è da tempo promesso al Real Madrid

Checché ne dica Al Khelaifi, Kylian Mbappé non ha voglia di rimanere al Psg. Lo scrive la Gazzetta dello sport che riporta i malumori del fuoriclasse francese che sarebbe stato infastidito dall’arrivo di Messi. Il presidente del Psg ha provato a prevenire la tempesta con frasi del tipo: «È al centro del nostro progetto, non ha più scuse, nessuno capirebbe se andasse via adesso».