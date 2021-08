Cormezz: per 25 milioni Insigne può lasciare il Napoli

L’ordine di scuderia è chiaro: tutti i calciatori azzurri sono cedibili di fronte ad offerte adeguate (che al momento non ci sono)

Insigne e De Laurentiis non hanno ancora affrontato il tema del rinnovo. Il capitano del Napoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno, aspetta che sia il presidente a fare la prima mossa.

“Auspicherebbe di affrontare il tema con il suo presidente, ma aspetta che sia lui a fare la prima mossa. Conosce i rapporti non idilliaci in questo momento tra De Laurentiis e il suo agente Vincenzo Pisacane, e al tempo stesso non può far nulla per trovare una mediazione”.

Al momento, come scrive il Corriere della Sera, al Napoli non sono arrivate offerte da altre squadre. Il prezzo è comunque fissato: per 25 milioni Insigne potrebbe essere lasciato andare.

“Un’altra squadra? Beh, se ci fosse (ma al momento al Napoli non sono arrivate la valuterebbe”. “L’ordine di scuderia resta: sono tutti cedibili a fronte di offerte adeguate. Venticinque milioni possono bastare per Lorenzo Insigne”.