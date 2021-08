Corbo: “De Laurentiis è ancora l’adorabile visionario o gli basta navigare a mezz’aria?”

Su Repubblica Napoli Antonio Corbo si pone qualche domanda che noi del Napolista reputiamo interessante avendola fatta più volte in queste settimane. Al di là del giusto taglio del monte ingaggi (“è giusto ritenere che i 126 milioni di ingaggi siano stati sviliti dal secondo flop per la Champions, è urgente un regime di ragionata austerità”), De Laurentiis ha una visione?

De Laurentiis è ancora l’adorabile visionario per una decisione cruciale? Gli basta navigare a mezz’aria o vuol volare più alto? Visti i guai in casa d’altri, c’è davvero la possibilità di inserirsi seriamente nella lotta per lo scudetto.

La matura conduzione di Spalletti è un elemento di novità interessante. Eliminerà i difetti apparsi anche ieri, quando la squadra dopo 20 buoni minuti è ricaduta sui vecchi schemi asfissiando Osimhen nel 4-3-3-1.

Se il Napoli come l’Italia è fuori dal giro pazzo di Paris Saint German e Chelsea, sul mercatino di oggi può trovare qualche giusto pezzo di ricambio. Non sprecare e investire con competenza.