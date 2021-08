Cadena Ser: il Real Madrid offrirà 120 milioni al Psg per Mbappé (in scadenza)

Il Psg dovrà scegliere se accettare (anche per il fair play finanziario) o rischiare di perdere il giocatore gratis il prossimo anno

Il Real Madrid offrirà 120 milioni al Psg per Mbappé. Altro che i 25 milioni per Insigne. Il francese dimostra che anche i calciatori in scadenza sono appetiti, basta essere considerati indispensabili e realmente in grado di fare la differenza.

Cadena Ser annuncia che il Real Madrid offrirà 120 milioni di euro per Kylian Mbappé che è in scadenza al Psg: il suo contratto si concluderà il 2022. Quindi il Psg dovrà stabilire: o accettare, e rientrare dal punto di vista del fair play finanziario, oppure perdere il calciatore gratis tra un anno.

Per la Gazzetta, checché ne dica Al Khelaifi, Kylian Mbappé non ha voglia di rimanere al Psg. Lo scrive la Gazzetta dello sport che riporta i malumori del fuoriclasse francese che sarebbe stato infastidito dall’arrivo di Messi. Il presidente del Psg ha provato a prevenire la tempesta con frasi del tipo: «È al centro del nostro progetto, non ha più scuse, nessuno capirebbe se andasse via adesso».