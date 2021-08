Anche Sconcerti contro gli interisti vip: «nessun tifoso serio può sorprendersi»

Sul CorSera. «Non c’è niente di clamoroso. L’Inter non ha pagato gli stipendi per otto mesi. I giornali danno la colpa a Lukaku. Penso che sia stata l’Inter a lanciare l’amo»

Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, elencando tutti i sintomi della crisi dell’Inter.

“L’Inter non ha pagato per otto mesi gli stipendi a giocatori che erano in corsa per lo scudetto. Vinto quello ha perso il suo allenatore dopo un colloquio sui programmi. Lo stesso Zhang ha avvertito che si era davanti a un ridimensionamento del mercato e degli ingaggi. È stato chiesto un prestito dietro l’altro fino a mettere insieme un debito che supera il valore della società. Nel frattempo in Cina il vecchio Zhang ha perso il controllo dell’azienda madre. Da qualche giorno il presidente della Suning è un uomo di Alibaba molto vicino al governo”.