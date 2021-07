Tuttosport: Ronaldo è tornato alla Continassa, ma non è parso al massimo dell’entusiasmo

Atteggiamento professionale ma non gioviale. Non un sorriso. Ed è strano per uno come CR7, così attento alla comunicazione

Ieri Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con la Juve, alla Continassa. Secondo Tuttosport, però, il campione portoghese non è parso al massimo dell’entusiasmo. CR7 sa bene quanto conti la comunicazione. Strano che non abbia assunto un atteggiamento diverso.

Tuttosport scrive:

“Certo, se il cosiddetto linguaggio del corpo non mente, ieri Ronaldo non è parso al massimo dell’entusiasmo. Le telecamere e gli obiettivi non hanno catturato nemmeno un sorriso (anche in campo, quando il cinque volte Pallone d’oro era senza mascherina). E l’atteggiamento era estremamente professionale ma non proprio gioviale. Trarre conclusioni da tutto ciò è un esercizio un po’ spericolato, anche se un personaggio come CR7, così maniacalmente attento alla comunicazione non può non sapere che, dopo due mesi di silenzio bianconero, ogni suo gesto verrà vivisezionato in cerca di un segnale sul suo umore e sulle sue intenzioni”.