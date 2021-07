CorSport: il Psg non molla Ronaldo, ancora incerto il futuro di CR7 alla Juventus

Continuano i contatti di Mendes con il club parigino, che aspetta di risolvere la grana Mbappè. Il rinnovo del portoghese è nelle mani del superagente

Ieri Cristiano Ronaldo è tornato a Torino per ricongiungersi con la Juventus. Alla Continassa era presente l’intera dirigenza bianconera, scrive il Corriere dello Sport. C’è stata una prima chiacchierata con Allegri, ci sarà tempo per approfondire il suo futuro. Ma già oggi potrebbe arrivare qualche segnale dal tecnico, che parlerà in conferenza stampa.

“Una prima chiacchierata, per andare oltre ci sarà tempo nei prossimi giorni e forse qualcosa in più potrà essere svelato dallo stesso Allegri nella conferenza stampa in programma oggi: in fondo potrebbe non essere una coincidenza che sia stata messa in calendario proprio il giorno dopo l’arrivo di Ronaldo”.

Intanto, il Psg non molla il portoghese. Il quotidiano sportivo non dà per certa la permanenza di Ronaldo alla Juve.

“Il rientro in gruppo di un personaggio di tale portata almeno a livello teorico avrebbe potuto spazzare via ogni dubbio, nei fatti però c’è ancora tanto in ballo. Anche perché, in tutto questo, il Psg non molla. I contatti con Mendes continuano, il club parigino sa di non poter affondare il colpo finché non si concluderà il proprio tormentone, quello legato a Mbappè. Ma si prepara. E il Real Madrid dopo aver venduto Raphael Varane allo United continuerà a cercare il tesoretto per strappare con un anno di anticipo il talento francese al Psg. Quando Florentino Perez sarà pronto a presentare la propria offerta poi da Parigi potranno andare all in su Ronaldo: se dovessero esserci i tempi per convincere la Juve a rinunciare a CR7, magari in cambio di Mauro Icardi, allora ogni casella andrebbe al proprio posto”.