Repubblica: dietro il mercato del Psg ci sono i legami con la Uefa

Dal no alla Superlega, che avrebbe reso impossibile andare oltre il 55% delle spese per stipendi, agli affari con Ceferin. Un sodalizio di cui beneficia il club francese

Il Psg fa spese pazze sul mercato proprio nell’anno in cui tutti i club del mondo soffrono per le conseguenze del Covid. Repubblica scrive che dietro il mercato dei francesi ci sono i legami con l’Uefa, dal no alla Superlega agli affari con Ceferin

“Quando le grandi d’Europa hanno iniziato a parlare di una Superlega per sostituire la Champions della Uefa, il Psg ha scelto da che parte stare: ha sposato la difesa di Ceferin, numero uno Uefa. Perché? Certo, il modello Superlega non avrebbe permesso questo mercato bulimico, visto che imponeva ai club di non superare con le spese per gli stipendi il 55% del fatturato. Misura pensata per frenare il cosiddetto “effetto Neymar”, la crescita esponenziale delle spese, frutto delle follie di Manchester City e Psg. Mentre la Uefa si era mostrata non in grado di far rispettare il fair play finanziario, che tra l’altro è in via di riscrittura e non ha un orizzonte chiaro”.

Pesano anche gli affari con Ceferin.

“Tra Uefa e Qatar c’è un legame forte: da febbraio Qatar Airways è main sponsor dell’Europeo. E Be-In, broadcaster tv del Qatar, ha investito 500 milioni per i diritti tv delle coppe Uefa per il Medio Oriente, Nord Africa, Hong Kong, Malesia, Brunei e Singapore. Mentre Al Khelaifi ha poi sostituito Agnelli come braccio destro di Ceferin nella rappresentanza dei club europei: una stampella indispensabile, un sodalizio conclamato. Di cui non potrà non beneficiare il Psg“.