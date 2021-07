Messaggero: Callejon si propone alla Lazio, che non chiude la porta

Il club di Lotito valuta la proposta dello spagnolo, in cerca di rilancio dopo il flop alla Fiorentina

Il Messaggero dedica una pagina al mercato della Lazio. Dopo il flop con la Fiorentina, al club biancoceleste si sarebbe proposto José Maria Callejon. Lo spagnolo non ha avuto molto spazio, lo scorso campionato e ora è in cerca di rilancio in un’altra squadra. Il club di Lotito, scrive il quotidiano romano, non ha chiuso la porta. Sono in corso le valutazioni necessarie per capire quanto sia valida l’ipotesi.

“Intanto si propone Callejon. La Lazio valuta”.

Alla Lazio Callejon ritroverebbe Sarri, che lo ha allenato al Napoli. Potrebbe essere un sodalizio vincente. I due si conoscono molto bene.