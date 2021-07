L’Italia accarezza il sogno medaglia: 4° posto nella finale di ginnastica artistica

Grande prova di Vanessa Ferrari, Martina Maggio, Asia e Alice D’Amato che insidiano il podio. La Gran Bretagna ci supera di centesimi

Questione di centesimi, che fanno la differenza. La grande prova dell’Italia (163.638), nella finale di ginnastica artistica a squadre, si è conclusa con un 4° posto che non vale la medaglia ma ha prodotto una gara davvero emozionante. Vanessa Ferrari, Martina Maggio, Asia e Alice D’Amato hanno insidato il podio con merito, superate da Russia (169.528), Stati Uniti (166.096) e Gran Bretagna (164.096).

L’Italia aveva preso 42.665 al volteggio, addirittura solo un decimo in meno degli USA. A metà gara le azzurre hanno girato a 83.031. L’Italia aveva fatto il suo al corpo libero trascinata da una maestosa Vanessa Ferrari (14.100) ed era ampiamente in corsa per un risultato di spessore. Simone Biles ha clamorosamente sbagliato il suo salto al volteggio e gli USA si sono attardati di un punto dalla Russia. La Cina ha pagato una caduta e un pessimo esercizio alle parallele, suo attrezzo di punta. Ha fatto benissimo la Francia sugli staggi, Gran Bretagna e Belgio hanno dovuto fare i conti con delle cadute.