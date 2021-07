«L’apertura delle scuole in Campania non ha influito sull’impennata di contagi tra ottobre e novembre 2020» 

Lo dimostra uno studio pubblicato su The Lancet Regional Health – Europe. «Allo stesso modo, la chiusura parziale o totale non ha influito sulla diminuzione dell’indice Rt».

«L’impennata dell’epidemia che si è osservata tra ottobre e novembre 2020 non può essere imputata all’apertura delle scuole così come la loro chiusura parziale o totale – ad esempio in Campania – non ha influito sulla diminuzione dell’ormai famoso indice Rt».