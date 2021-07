Il Real Madrid era stato ricattato: chiesti 10 milioni per far sparire gli audio di Perez

L’incredibile rivelazione di Onda Cero: il giornalista Abellan aveva fatto quest’offerta al vicepresidente del club in un ristorante della capitale spagnola nel 2011

Registrazioni rubate, ricatti, azioni legali: quelli che sembrano gli elementi di una spy story hollywoodiana in realtà è quanto sta venendo fuori negli ultimi giorni intorno al Real Madrid, da quando sono stati diffusi degli audio di Florentino Perez. In queste registrazioni (qui e qui), risalenti agli anni scorsi, il presidente del club esprime parole forti contro Raul, Casillas e Cristiano Ronaldo tra gli altri. Ma oltre al contenuto dei file, c’è dell’altro.

Il Real Madrid, infatti, ha ricevuto un’offerta per far sparire gli audio di Florentino Perez: lo ha riportato Onda Cero nel programma El Transitor. Il giornalista che ha messo in circolo le registrazioni, José Antonio Abellan, ha chiesto 10 milioni di euro a Eduardo Fernandez de Blas, vicepresidente del Real Madrid. L’incontro dove c’è stata quest’offerta è avvenuta nel 2011 nel ristorante Combarro di Madrid. Il club non ha accettato questo ricatto e le conversazioni durante gli anni successivi sono state proposte a diverse testate: lo ha confermato Alfredo Relaño, direttore di AS.

Tuttavia, quasi tutti si sono rifiutati per questioni etiche e legali: il Real Madrid infatti sta preparando una causa contro Abellan ed El Confidencial, che ha accettato di diffondere le registrazioni.