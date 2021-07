Spuntano altri audio di Florentino Perez: «Ronaldo è un imbecille, Mourinho un viziato»

Su Mourinho, all’epoca allenatore dei Galacticos:

“Mendes non ha potere su di lui. Così come con Mourinho. Anche per le interviste. Niente. Queste sono persone con un ego terribile, entrambi viziati, l’allenatore e lui, non vedono la realtà. Se fossero fatti diversamente potrebbero guadagnare molto di più in diritti d’immagine”.