Gravina frena sulla Serie A a 18 squadre e pensa a cambiare i parametri per l’accesso al campionato

Non c’è accordo sulla riforma della Serie A e la conseguente riduzione a 18 squadre. La Gazzetta dello Sport scrive che Gravina potrebbe fare un passo indietro. Ieri c’è stato un incontro ristretto tra i vertici delle istituzioni calcistiche, una specie di ricognizione di pareri in vista delle prossime mosse.

“Oggi allora non appare più così scontato che il Gravina vada avanti sulla riforma a 18 squadre pensata per la Serie A: l’idea è che non siano due squadre in più o in meno a fare la differenza in una rivoluzione del calcio che ha uno sguardo molto più ampio. Vista pure la profonda diffidenza della maggioranza dei club del massimo campionato al format a 18 (si temono pesanti conseguenze a livello di ricavi su più fronti), si potrebbe alla fine decidere pure di lasciare la A a 20, modificando però determinati parametri necessari per la partecipazione, da quelli economici (le squadre dovranno essere a posto con i conti) fino al seguito che un club ha in termini di tifosi“.