Gazzetta: l’obiettivo di Spalletti è convincere De Laurentiis a trattenere i gioielli della casa

Da quando è arrivato, ha lanciato messaggi chiari e diretti. Il senso è questo: se non puoi comprare, almeno conferma la rosa disponibile. Non è un caso il no ai 30 milioni per Koulibaly

Da quando è arrivato al Napoli Luciano Spalletti ha scelto la politica della mano tesa sia nei confronti della società che dei tifosi. Il suo obiettivo, scrive la Gazzetta dello Sport, è fare in modo che De Laurentiis trattenga i gioielli che ha in squadra.

“Luciano da Certaldo ha scelto in questa sua prima fase al Napoli la politica del sorriso e della mano tesa: nei confronti della società, perché si rende conto che il momento è critico e non si può investire; e anche nei confronti della piazza che ha bisogno di essere riaccesa sul piano dell’entusiasmo”.

Il suo obiettivo è preservare la rosa.

“Oggi il suo primo impegno è quello di preservare la rosa attualmente a disposizione, perché resti il più possibile competitiva per poter coniugare equilibrio economico e risultato tecnico”.

Appena arrivato a Dimaro si è definito aziendalista. In ritiro, ha parlato con De Laurentiis.

“In Trentino, ha approfittato della presenza di Aurelio De Laurentiis per approfondire i discorsi col suo presidente. Per convincerlo che i gioielli della casa vanno tenuti, non perché ci si è affezionati, ma perché dopo averci lavorato per dieci giorni Luciano è ancora più convinto, e lo ha detto pubblicamente, della forza del suo gruppo. Della sua competitività”.

In conferenza stampa, “l’allenatore ha cominciato a lanciare i suoi messaggi, forti e diretti“.

Ha detto di essere disposto ad incatenarsi per Koulibaly, tanto per cominciare.

“Certo non può dire a De Laurentiis di dire no a una offerta sopra i 50 milioni, ma forse non è un caso che il presidente avrebbe detto no a 30 milioni del Manchester United”.

Ha elogiato la squadra.

“Altro segnale chiaro al patron: se non puoi comprare, quantomeno conferma la rosa disponibile“.

Per lui sono intoccabili, oltre a Koulibaly, anche Fabian e Zielinski e Insigne.