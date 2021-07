Gazzetta: Adl non ha mai digerito il comportamento di Insigne nell’ammutinamento

Solo voltando pagina su quell’episodio si potrà ragionare su un accordo di prolungamento per il capitano

Luciano Spalletti prova a ricucire lo strappo tra Insigne e il Napoli per favorire il rinnovo del capitano, di cui non ha intenzione di privarsi. Ma c’è qualcosa che non potrà mai ricucire, scrive la Gazzetta dello Sport: la frattura determinatasi con l’ammutinamento del 2019, quando sulla panchina del Napoli sedeva Carlo Ancelotti. E’ una cosa che il presidente De Laurentiis non ha mai potuto perdonare alla squadra e, in particolare, a Insigne.

“De Laurentiis non ha mai digerito il comportamento del gruppo e in particolare del suo capitano. Che su quell’episodio vede pendere sulla propria testa la spada di Damocle di una multa e un’azione legale. Un nuovo accordo passerà anche voltando pagina definitivamente su quell’episodio. E Spalletti su questo poco potrà incidere”.