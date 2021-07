Dialogo tra Montalbano e Catarella sul green pass

Il grande caldo è tornato, Montalbano e Catarella discutono del green pass e della politica di Salvini sul vaccino

Eri riturnata il cavuda e dalle primme albe si scugnave sudamma commo un Signuruzzu in crucia. Muntilbano circava di non cataminarse multa pe nun divintari cira. Eri chilla nu mumenta che circava macari di non viviri multa caffia pirchia sinnò pirncipiava a sudari omnis la semmana.

Mintra stavia pinsanna di farisi n’altira doccie sintì che tuppiavana alla purta, “ma chi mintula scassa a chest’orata della matine?”, pinsai Muntilbano.

La dimanna eri locca in radicia…

“Dutturi, dutturi, havia cuntenta di vedericimmi?”.

“Stoio commo a Pasque”.

Catarelli: “Ma chella a murtia del nustra Signuruzzu passai”.

Muntilbano: “Ma tia nun passia maie”.

C: “Gratia alla Madunnia di Santa Custantia staia bine”.

M: “Va bine, allura circa di farimi stari bina macari a mia… “.

C: “Allura dutturi ia vinna addu lia alle primme albe pirchia nu havia accapita la rigulamintula della Grinnia passiata”.

M: “Allura Catarè, est multa faciliora: tu la matina la facia la passiata mari mari?”,

C: “Si mi scita amprissa la facia… “.

M: “Bine, allura tia la divia sula faciri grinnia… “.

C: “Cu rispitta parlanna dutturi ma ia ura vaca in difficultate… “.

M: “Pirchia?”.

C: “Che vinni a significari grinnia?”.

M: “Fussa na palabra anglisa”.

C: “Ma nuia simma taliana e siculiana… “.

M: “Ma simma macari uropìa”.

C: “Viramintula simma campiuna de Uropia”.

M: “Allura tia havia da mparari le palabras strangira”.

C: “E allura che vinia a significari grinnia?”.

M: “Grinnia vulia diciri che tia havia da divinnari nigativa”.

C: “Ma ia sugno pusitiva”.

M: “E allura tia havia stari in quarantina”.

C: “Ma la quaraisima passai?”.

M: “E allura tia havia havia da divinnari nova nigativa”.

C: “Ma nu è che Draconia si havia fummata qualicusa de nova?”.

M: “Nun saccia che cusa si affumai Draconia ma ura se ti voli fari la passiata l’havia da fari grinna”.

C: “Dutturi, ma Salvinia che ne pensia di chesta mutuperia?”.

M: “Salvinia è cuntra li vaccinia nicissitata ma si l’havia facta”.

C: “Allura est nigativa o pusitiva?”.

M: “Est ma cusa mizzica”.

C: “Ma allura Salvina havia la mizza butta?”.

M: “Plus l’haviana chilla che lo vutana”.

C: “Ma Salvinia piglia li vuta pirchia si avvuta spissa?”.

M: “Paria che sissi”.

C: “Ma chist’annales nihilo Papeeta?”.

M: “Allia stabilimintula nun ci volia la grinnia passiata”.

C: “Quinni iddu potia annari a Mediulana Marittime quanno vulia?”.

M: “Sissi, pi idda ci stavia la transictiuna grinnia”.

C: “(…)”