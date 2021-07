CorSport: Maksimovic-Napoli, c’è la volontà reciproca di rinnovare il contratto

Il futuro di Nikola Maksimovic potrebbe essere quello di restare a Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport. Del resto, il difensore serbo non ha mai nascosto il suo desiderio di continuare a vestire la maglia azzurra.

“Hanno chiamato dalla Spagna o hanno inviato, come si fa in questi casi, messaggi subliminali. Sono spuntate, improvvisamente, soluzioni invitanti dalla Premier League, e invece di chiudere in fretta, per firmare un contratto e starsene al sicuro, Maksimovic ha sistemato il cellulare sul tavolo principale di casa sua e ha aspettato che chiamasse qualcuno da Napoli o anche da Castelvolturno”.