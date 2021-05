CorSport: Maksimovic non vuole lasciare Napoli. Prende tempo e aspetta De Laurentiis

Nicola Maksimovic non vuole lasciare Napoli. Anche se il suo futuro è dato da mesi lontano dal club partenopeo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“ Dicono che stia male sul serio all’idea di fare le valigie e che a dispetto della possibilità di trattare direttamente con il prossimo club – ricavandone certamente vantaggi – non ne farebbe una questione economica pur di continuare a giocare nel Napoli . Questa è la (strana) storia di Nikola Maksimovic: un giocatore libero, un parametro zero che da mesi ha interrotto la trattativa per il rinnovo del suo contratto con De Laurentiis e che dopo una serie di prestazioni sottotono è stato anche preso di mira dai tifosi. Questa è la storia di un uomo che se potesse tornerebbe indietro a razzo: per amore di Napoli”.

Il difensore e la sua famiglia avevano scelto Napoli per la loro vita futura. Per sempre.

“Perché rompere con il club così presto? Beh, a questo punto un errore. Un errore che il difensore ha riconosciuto ma non metabolizzato: tornerebbe indietro al volo, se potesse; prenderebbe la penna, firmerebbe e arrivederci e grazie. Nel frattempo Fali Ramadani, il suo manager, comincia a fare pressing: gli ha dato una quindicina di giorni per dare una risposta a chi gli ha formulato un’offerta, in Italia, in Spagna, Inghilterra, Turchia e in Russia (ricchissima), ma lui tentenna. Cioè spera ancora”.