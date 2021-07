Barbano: surreale la conferenza stampa di Agnelli. Clima adulatorio e nessuna domanda su Ronaldo

Una conferenza stampa surreale. Alessandro Barbano definisce così l’incontro con i media del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in compagnia del nuovo tecnico Massimiliano Allegri.

“Le domande che intercorrono in una surreale conferenza stampa di 44 minuti, convocata per presentare il nuovo tecnico Max Allegri, non sembrano tali, avendo più il linguaggio e il tono delle adulazioni. Come quella di chi gli chiede che effetto fa essere «l’ultimo degli Agnelli alla guida della Juve e il più vincente di tutti». E qui il presidente è addirittura imbarazzato a rispondere, perché sa di uscire da una stagione disastrosa, di avere indebitato il club per centrare la Champions, fallendo l’impresa, di aver cambiato tre allenatori in due anni, e di essere anche scivolato nella trappola della Superlega. Neanche lui se la sente di lodarsi, mentre sta per iniziare un’altra annata problematica, segnata da un quesito cosmico: Ronaldo resta? E se resta, continua a essere l’insostituibile, attorno a cui ruota, e a cui è permesso ciò che agli altri è negato?”.