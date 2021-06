Sky UK: Benitez vicino a diventare il nuovo allenatore dell’Everton

Lo spagnolo è diventato il candidato preferito dalla società e i primi colloqui sono stati positivi: potrebbe essere lui a sostituire Ancelotti

Rafa Benitez, che ha legato i più grandi successi da allenatore al Liverpool, sta per diventare il nuovo tecnico dell’Everton. Lo spagnolo, che è stato anche sulla panchina del Napoli tra il 2013 e il 2015, ha avuto dei colloqui positivi con la dirigenza del club inglese diventando il candidato principale per il ruolo come riferisce Sky Sports. Era stato contattato anche Nuno Espirito Santo.

L’Everton è alla ricerca di un allenatore da quando Carlo Ancelotti ha accettato di tornare sulla panchina del Real Madrid.