Sky: Tottenham, Fonseca saltato per motivi fiscali, avviati contatti con Gattuso

Su Twitter, Gianluca Di Marzio scrive del ribaltone sulla panchina degli Spurs. Si cerca un’intesa con il tecnico fresco di divorzio dalla Fiorentina

Una notizia inaspettata quella che lancia, su Twitter, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. Da quanto riporta, Paulo Fonseca non andrà più al Tottenham, come sembrava ormai scontato. La trattativa è saltata per motivi fiscali. Il club inglese avrebbe avviato i contatti con Rino Gattuso, che oggi, dopo soli 23 giorni, ha salutato la Fiorentina di Commisso prima ancora di sedersi ufficialmente in panchina.

Se si troverà un accordo saranno gli Spurs la nuova squadra dell’ex tecnico del Napoli.