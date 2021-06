Fonseca sarà il nuovo allenatore del Tottenham: contratto di tre anni

L’annuncio è atteso per la prossima settimana, ma l’ex allenatore della Roma sarà l’erede di Mourinho che invece guiderà i giallorossi

Paulo Fonseca è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Tottenham. Stando a quanto riporta Sky Sport, per l’ex tecnico della Roma sarebbe pronto un contratto triennale, che potrebbe essere anche un biennale con opzione per un’altra stagione. L’affare ormai arrivato ai dettagli finali tanto che l’annuncio ufficiale è previsto per metà della prossima settimana.

Fonseca desiderava da tempo poter allenare in Premier League e potrà farlo al Tottenham. Una curiosità: si è scambiato la panchina con José Mourinho, che dalla prossima stagione guiderà i giallorossi dopo esser stato esonerato a Londra.