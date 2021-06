Sky: il Tottenham vuole Conte e Paratici

I due hanno già lavorato insieme nella Juve dieci anni fa. Ci sono 3 milioni di differenza tra la richiesta dell’allenatore e l’offerta del club

Il nuovo corso del Tottenham potrebbe ricordare la Juventus di una decina d’anni fa. Sky Sport infatti riferisce che gli inglesi sono in trattativa con Antonio Conte e Fabio Paratici. Per quanto riguarda l’allenatore, si cerca l’intesa economica: ballano circa 3 milioni tra domanda e offerta; tra i profili considerati è quello che guadagna di più quindi si renderebbe necessario un passo del Tottenham verso di lui.

Gli Spurs nel frattempo sono in attesa della risposta di Fabio Paratici per il ruolo di capo dell’area sportiva del club. I contatti in questo caso risalirebbero a diverso tempo fa.