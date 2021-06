Gazzetta: Juve, si lavora al rinnovo di Dybala, offerti 10 milioni più bonus

Dopo mesi di stallo, la Juventus ha intenzione di ripartire da Dybala. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Dopo mesi di stallo, Madama vuole riaprire il dialogo per rinnovare un contratto in scadenza nel 2022, ribadendo la proposta di circa un anno fa di 10 milioni di euro (più bonus) a stagione “.

A cambiare lo stato delle cose è stato l’addio di Paratici e l’arrivo di Allegri.

“Andrea Agnelli ha già dato mandato a Federico Cherubini, il nuovo uomo mercato bianconero che lavorerà in sinergia con Allegri, di contattare Jorge Antun, procuratore dell’argentino, per proporgli il prolungamento con un aumento dello stipendio da 7,3 a 10 milioni annui (più bonus). Il senso della mossa bianconera è chiaro: il club (che non vuole correre il rischio di un Donnarumma bis) è pronto a fare uno sforzo economico nonostante il periodo delicato e dopo un’annata deludente dell’argentino (frenato dagli infortuni) per garantirgli uno stipendio da top, ma non andrà oltre quella cifra. Con 10 milioni la Joya diventerebbe il secondo più pagato della rosa, con la prospettiva di essere il numero uno se Cristiano (che guadagna 31 milioni all’anno) dovesse andare via”.