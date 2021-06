Per la mediana a due il Napoli sta lavorando a Cheick Doucoré (Lens, 21 anni)

Come scritto, Spalletti non vede Fabian nella coppia centrale. L’africano del Mali ha struttura e lancio (come richiede il tecnico), il Napoli ha contattato l’agente

Abbiamo già descritto come dovrebbe essere il Napoli di Spalletti, quali sono le idee del tecnico di Certaldo. E il reparto che subirà più scossoni, come scritto, sarà il centrocampo. Nel dettaglio, la mediana a due. Al di là di quelle che saranno le mosse di mercato, Spalletti non vede Fabian nella coppia di centrocampo. Così come Zielinski è già considerato il Perrotta del prossimo Napoli. Spalletti cerca due centrocampisti di struttura, uno che abbia il lancio. Sono circolati alcuni nomi, anche del campionato francese come ad esempio il croato Basic.

Il Napoli si sta muovendo in Francia. E ha individuato un nome che potrebbe fare al caso della squadra di Spalletti. Si tratta di Cheick Doucouré, 21 anni, africano del Mali, di professione centrocampista difensivo, uomo davanti alla difesa. Cheick Doucouré – alto un metro e ottanta – è arrivato al Lens due stagioni fa, ha contribuito alla promozione dei francesi in Ligue1 e quest’anno ha giocato titolare nel campionato che la squadra allenata da Franck Haise ha brillantemente concluso al settimo posto: nient’affatto male per una neopromossa. Vanta anche sette presenze in Nazionale.

Doucouré non è solo la classica diga di centrocampo, sa giocare con i piedi, lo fa a testa alta, è dotato di un buon lancio, serve bene i compagni che attaccano lo spazio. Ovviamente potrebbe avere bisogno di una fase di adattamento al calcio italiano. È giovane, viene ritenuto un calciatore con ampi margini di miglioramento. Piace molto al Napoli (così come al Siviglia). Soprattutto, è l’aspetto più importante, è quel profilo di giocatore che il club sta cercando. E lo sta facendo anche nel mercato francese perché si tratta di un campionato ancora sottovalutato.