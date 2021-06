“Nessuno tocchi i club di Superlega”, il ministero di Giustizia svizzero blocca la vendetta di Uefa e Fifa

Da settimane si sa che il Tribunale di Madrid si è pronunciato preventivamente sulla non punibilità di Real, Barca e Juve. Ora bisognerà vedere se questa notifica cambierà il piano di Uefa e Fifa

Uefa e Fifa hanno ricevuto una notifica ufficiale dal Ministero della Giustizia svizzero nella quale gli viene intimato di non punire i club della Superlega. Lo scrive Cadena Ser.

Non sarebbe una notizia inaspettata: da settimane si sa infatti che il Tribunale di Madrid si è pronunciato preventivamente. Inoltre, lo stesso giudice ha chiesto alla Corte di giustizia europea in Lussemburgo se Fifa e Uefa non stiano esercitando un monopolio. Se così fosse, le cose cambierebbero molto.

La Uefa ha annunciato ufficialmente il 25 maggio l’apertura di un procedimento disciplinare contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, i club che formalmente non hanno mai abbandonato il progetto separatista.

Ora, scrive Cadena Ser, bisognerà vedere se nelle prossime ore Uefa e Fifa ufficializzeranno questa notifica della Corte di giustizia svizzera, e se decideranno di revocare il fascicolo disciplinare. O se, al contrario, andranno dritte per la strada intrapresa: la vendetta.