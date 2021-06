Manfredi: «Sono juventino, ma ho un grande amore anche per il Napoli»

Il candidato a sindaco di Napoli di Pd e Movimento Cinque Stelle, Gaetano Manfredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ADNKronos sul suo tifo calcistico juventino e la sua candidatura. Nei giorni scorsi Manfredi è stato al centro del dibattito proprio per il fatto di parteggiare, calcisticamente, per la Juventus. Tanto che noi ci chiedevamo se la città fosse pronta a votare un sindaco juventino. Oggi Manfredi spiega:

«Il dibattito sul fatto che tifo Juventus? L’ho preso con grande rispetto, so bene che il pallone a Napoli è una cosa importante. Però a me non piace né dire le bugie, né fingere, né essere ipocrita: sono juventino, ma ho un grande amore per la città e ho un grande amore anche per la squadra. Non ci può essere una grande Napoli se non c’è un grande Napoli e io da sindaco farò di tutto per fare in modo che veramente la squadra possa essere un simbolo, un esempio positivo per la città e anche un motivo di essere sempre una città sempre più vincente. Noi dobbiamo essere vincenti e non ci può essere una Napoli vincente senza una squadra vincente. Da parte mia quindi ci sarà il massimo impegno, poi non penso che le campagne elettorali si fanno sul tifo».